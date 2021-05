Il finale di stagione della Juventus, in attesa di prossime decisioni importanti su dirigenza e panchina, ispira fiducia al mercato azionario, con il titolo Juventus che chiude l'inizio di settimana in +1,62%. Questo in una giornata complessivamente in ribasso per la Borsa italiana, con l'indice Ftse Mib in -0,33%.



Bene anche il titolo Ferrari, all'indomani del Gran Premio dolceamaro di ieri a Montecarlo: +0,52%.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund oggi il dato "respira" e ora si attesta su quota 110 punti.