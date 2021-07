Giornata altalenante per la Borsa di Milano, che dopo una super mattinata crolla nel pomeriggio e chiude complessivamente questo ultimo giorno della settimana in -0,33%.Altalena anche per i titoli della famiglia Agnelli/Elkann, con Juventus che resta sostanzialmente sulla linea di galleggiamento:. Molto bene Ferrari in +1,24% e molto meno bene Stellantis in -2,01%. Particolarissimo il trend odierno di Exor, invece, in perfetto equilibrio: +0,00%Per quanto riguarda infine lo spread Btp/Bund, scende rispetto a ieri e si attesta ora a 109 punti.