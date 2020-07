Dando un'occhiata alla Borsa Italiana, si è chiusa una giornata negativa per Piazza Affari, con un ribasso addirittura del 1,98%. In questo contesto si colloca anche il calo del titolo della Juventus: -1,82%.

Per quanto riguarda altri titoli, salgono Campari (1,75%), STMicroelectronics (1,22%) e Recordati (0,33%). Lo spread Bund-BTP è invece a 167 punti base.

Continua il trend negativo del titolo Juve, che fa registrare un -8,52% nell'ultimo mese. Che diventa un -34,89% se prendiamo come periodo di riferimento un anno.