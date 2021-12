Dopo la caduta libera seguita allo scoppio dell'inchiesta Prisma su plusvalenze e scritture private, in questa giornata di Champions League la Juventus torna a far registrare una chiusura in rialzo alla Borsa di Milano:! Performance di oggi piuttosto vivace, in un'Immacolata da 1717 contratti per il titolo bianconero.E il tutto, curiosamente, in una giornata decisamente negativa per il mercato azionario italiano, con l'indice Ftse Mib in complessivo -1,42% e lo Spread Btp Bund che sale vertiginosamente e tocca ora quota 134 punti.