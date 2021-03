La tripletta di Cristiano Ronaldo a Cagliari sembra quasi aver fatto tornare la fiducia nella Juventus da parte del mercato azionario: in questo inizio di settimana il titolo della società bianconera fa registrare un +0,61% che contribuisce a portare a +31,18% la performance dell'ultimo anno solare.



Tutto questo in una giornata complessivamente positiva per la Borsa italiana, con l'indice Ftse/Mib che chiude in lieve rialzo: +0,11%.



Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, rimane sotto "quota 100" e si attesta ora a 93 punti.