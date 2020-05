1









Giornata negativa per la Juve in borsa. Il titolo Juventus ha infatti perso lo 0,12%, in una sessione che è però stata all’insegna di un generale ribasso. Molto positiva invece per il club bianconero la giornata di ieri, chiusa con un + 3,08%.



Oggi Piazza Affari ha chiuso la sessione con un calo dell’1.31%. Faticano anche la borsa di Francoforte (-0,70%), Londra (+0,26%) e Parigi (-0,68%). Tra le migliori azioni in Italia ottima giornata per Amplifon, che registra un progresso del 6,74%. Molto bene anchei Pirelli, che mostra un rialzo del 4,40%.