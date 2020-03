2









Inizio di settimana positivo per la Juve in Borsa. Dopo che ieri il titolo ha chiuso a +1,97%, la giornata di oggi è stata ancora all’insegna del segno più. Il titolo Juventus ha infatti chiuso le contrattazioni a +5,03%. Un miglioramento che va di pari passo con quello dell’indice FTSE MIB, che ha chiuso al +2,23%.



Tra gli altri titoli calcistici, in negativo Roma (-2,02%) e, seppur lieve, Lazio (-0,76%). Trend in rialzo dunque per il titolo bianconero. In giornata la famiglia Agnelli ha donato 10 milioni di euro alla Protezione Civile per l’emergenza coronavirus.