Continuano a volare i mercati italiani dopo la nomina di Mario Draghi da parte del presidente della Repubblica Mattarella, con lo spread Btp/Bund che scende ancora considerevolmente e tocca precisamente la quota 100 punti. Per quanto riguarda la Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib oggi fa registrare un complessivo +1,65%.



E il titolo Juventus? Oggi è in netto rialzo, avendo infatti chiuso questo primo giovedì di febbraio con un +1,03%. Scende così sotto il 30% il trend negativo dell'ultimo anno (per la precisione -28,88%).