Anche la Borsa di Milano va in vacanza nel weekend natalizio. Andiamo allora a vedere come ha chiuso ieri il titolo Juventus alle soglie delle festività di Natale. Si tratta di un segno rosso, come se ne sono visti tanti ultimamente: -1,39%. Sale addirittura a -49,56% la performance complessiva dell'ultimo mese.

Spostandoci sull'andamento generale del mercato azionario italiano, parliamo di situazioni di sostanziale equilibrio: +0,70% per l'indice Ftse Mib e di uno spread Btp/Bund che non accenna a scendere e staziona a quota 135 punti.