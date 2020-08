Lavori in corso in casa Juventus. La sensazione è che l’uscita di Matuidi sia sola la prima di una lista stilata da Pirlo e la dirigenza bianconera per rinnovare la rosa, prima di tutto svecchiandola. Intanto, buone notizie arrivano anche da Piazza Affari: dopo il crollo del titolo bianconero registrato nella giornata di ieri (nelle prime ore della mattina in perdita di oltre l’11%), oggi i mercati hanno reagito bene, con il titolo che chiude in rialzo del 2,59%