Giornata positiva per la Juventus in Borsa. Il titolo bianconero guadagna quasi 1 punto percentuale, esattamente lo 0,96% rispetto alla giornata di ieri. Oggi la singola azione arriva a costare 0,84 euro. Da lunedì - 0,81 euro - a venerdì, dunque, la settimana è stata piuttosto positiva, complici anche i risultati arrivati in campo. Soprattutto quello arrivato contro l'Inter: mercoledì, infatti, il giorno di maggiore "boom" per quanto riguarda Piazza Affari. I bianconeri sono stati in grado di registrare addirittura un +2,88%. Un colore verde nelle percentuali juventine nel mercato azionario, che ha fatto salire a +5,54% la performance dell'ultimo mese.