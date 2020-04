Il #FTSEMIB chiude a 16,858.89 punti a -0.89% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) April 24, 2020

Pomeriggio negativo per Piazza Affari dopo l'apertura positiva di questa mattina. Il FTSE MIB, infatti, ha chiuso con un -0,89%., dovuto anche alla situazione in cui stiamo vivendo in questi mesi. Il coronavirus ha colpito anche l'economia italiana, che potrebbe avere un effetto negativo anche dopo la fine della pandemia.