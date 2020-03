Il #FTSEMIB chiude a 16,872.41 punti a +0.30% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) March 30, 2020

. Piccolo passo in avanti anche per il FTSE MIB, che oggi ha registrato un +0,3%. Un messaggio importante in una situazione nella quale l'economia del Paese non sta vivendo un momento felice a causa del coronavirus che ha colpito tutti i settori e a risentirne è anche il mondo finanziario.