La Juve chiude in calo la settimana a Piazza Affari. Il titolo Juventus infatti nella giornata di oggi ha chiuso in ribasso dell’1,25%. Un andamento diverso rispetto alla Borsa italiana, che ha fatto registrare un rialzo dell’1,13%. Sulla stessa linea i maggiori mercati europei: Francoforte (+1.24%), Londra (+1.40%) e Parigi (+0.81%) hanno tutti chiuso col segno più.



Per il club bianconero in borsa è stata una settimana non facilissima, all’insegna di una difficoltà continua, seppure mai eccessiva in termini di numeri.