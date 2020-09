1









Chiude il lieve ribasso il titolo in borsa della Juventus che alla fine delle negoziazioni a Piazza Affari concede lo 0,43%. Un'azione del club bianconero si attesta ora a ​0,9308 euro. Le performance del titolo in Borsa della Juventus sono in calo rispetto ad un anno fa del 27,31% ma rispetto ad un mese fa la Juve guadagna il 2,15% ed il 50,13% rispetto a sei mesi fa.