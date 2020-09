La Juventus ha acceso il motore del proprio mercato. Dopo l’acquisto di Weston McKennie sono arrivate le cessioni di Romero all’Atalanta e Perin al Genoa (per il quale manca solo l’ufficialità), preludio del grande colpo che Paratici siglerà in attacco, ovvero uno tra Dzeko e Suarez. Nonostante la grande attività sul mercato, il titolo bianconero non riesce a chiudere in territorio positivo. Infatti, con il FTSE Mib che ha fatto registrare un -0,82%, la Juve ha chiuso a -0,89%.