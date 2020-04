Chiude in rialzo il titolo in Borsa della Juventus che guadagna il 3,10% al termine della giornata attuale. Il titolo del club bianconero prosegue il trend positivo degli ultimi giorni. Rispetto ad un mese fa le performance del titolo in Borsa della Vecchia Signora guadagna il +26,74% ma perde il 50,95% rispetto ad un anno fa quando toccò il punto più alto del suo andamento a Piazza Affari. Da qualche mese la Juve è stata retrocessa dal Ftse-Mib al secondario Mid Cup, dopo 15 mesi nel paniere dei titoli più importanti d'Italia.