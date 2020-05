Giornata negativa in Borsa per il titolo Juventus. A Piazza Affari si è registrato un calo generale, che ha coinvolto inevitabilmente anche i bianconeri. Dopo la chiusura a 0,98 centesimi per azione di ieri, oggi il titolo ha fatto registrare un nuovo calo, di 1,53%, che ha fatto assestare il valore di un'azione a 0,96 centesimi. La Juventus ha recuperato, nell'ultimo mese, il 24,9%, un trend positivo dopo mesi bui: infatti, negli ultimi sei mesi il calo è stato del 26,47%, che viene ridimensionato guardando l'andamento dell'ultimo anno al -17,75%.