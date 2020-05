Inizia bene la giornata della Juventus in Borsa: il titolo bianconero apre con un +3.43%. Segnale positivo nonostante il periodo difficile per tutto il Paese, dovuto forse anche alla ripresa degli allenamenti - in attesa di capire quando riprenderà il campionato - e all'imminente ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo. Non benissimo il resto della Borsa italiana: Piazza Affari ha iniziato la settimana con un -2,93%, ma il risultato è in linea con le altre principali borse d'Europa, con quella di Parigi che è in segno negativo di oltre tre punti.