Buone notizie da Piazza Affari per la Juventus. Il titolo bianconero, infatti, ha chiusoRispetto al trend dello scorso mese il titolo della Vecchia Signora a Piazza Affari guadagna oltre il 20% (per la precisione il 28,99). Se invece si prendono in considerazione le performance di sei mesi ed un anno fa il titolo della Juventus in Borsa perde rispettivamente il 30,50% ed il 24,95%. Oggi però un'altra giornata positiva dopo che ieri mattina il titolo era stato sospeso per eccesso di rialzo.