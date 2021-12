Non è più l'emorragia dei primi giorni post inchiesta e perquisizioni alla Continassa, ma il titolo Juventus nel mercato azionario italiano continua a calare: questo martedì di vigilia dell'Immacolata si è chiuso con un, che va a dipingere una performance del -25,70% nell'ultimo mese.Tutto questo in una giornata complessivamente positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un +2,42%.Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, il dato continua a salire e ora si attesta a quota 129 punti.