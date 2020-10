Sarebbe interessante capire se sia solo il mercato azionario o anche - come conseguenza più o meno diretta - il calciomercato, con l'acquisto di Federico Chiesa ieri, ad aver fatto volare il titolo Juventus nella Borsa di Milano: la chiusura di oggi ha fatto registrare un +1,07%.

Andando a dare un'occhiata più in generale a Piazza Affari, spicca l'andamento odierno del main sponsor dell'Inter, principale rivale della Juve (ma non quotata in Borsa): Pirelli & co. fa 6,46%.

Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, pure qui si registra un trend positivo: si attesta ora a quota 129 punti.