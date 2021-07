Ieri Massimiliano Allegri si è presentato ufficialmente come allenatore bianconero, al fianco del presidente Andrea Agnelli in persona. Questo non ha avuto a lungo andare un influsso particolare sulle quotazioni di Borsa della società. Anzi, il titolo Juventus chiude questo mercoledì in -0,80%.

Tutto ciò avviene in una giornata, invece, complessivamente positiva per il mercato azionario italiano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un +0,70%.

Per quanto riguarda infine lo Spread Btp/Bund, il dato è risalito leggermente e ora si attesta su quota 111 punti.