Appuntamento con gli aggiornamenti della Borsa italiana.

Il titolo Juventus chiude bene questo ultimo giovedì di marzo, con un rialzo del +1,09% che permette di tenere positiva la performance dell'ultimo anno (+3,30%).

Questo in una giornata complessivamente in equilibrio per il mercato azionario, con l'indice Ftse/Mib che fa registrare un +0,04%, e negativa invece per il titolo Exor: uno -0,67% nel giorno del rosso in bilancio.



Per quanto riguarda infine lo Spread Btp/Bund, esso è leggermente risalito e si attesta ora su quota 96 punti.