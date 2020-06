Giornata positiva per il titolo in borsa della Juventus che dopo i tre punti portati via da Bologna firma un +1.32% a Piazza Affari. Un'azione del club si attesta a 0.95 euro. Le performance del club bianconero sono in crescita rispetto ad un mese fa (+10%) mentre è in perdita sugli ultimi sei mesi (-26,31%) ed un anno fa (-29.98%). Tra gli altri titoli sono buone le performance di Fiat Chrysler Automobiles (+5.79%) ed Exor (+3.24%).