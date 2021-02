L'indice Ftse Mib fotografa oggi un andamento positivo per il mercato azionario italiano, con un complessivo +0,69%. In questo trend si inserisce il titolo Juventus, che chiude con un +0,19%. ​La performance borsistica juventina dell'ultimo mese è ora del +7,14%. Ma quella dell'ultimo anno resta fortemente in rosso: -27,19%.



Tra gli altri titoli, spicca il +9,16% di Telecom Italia.

Attenzione invece allo Spread Btp/Bund, che risale di 3 punti e si porta a ridosso della "quota 100": ora si attesta infatti a 99 punti.