Giornata dolceamara per la famiglia Agnelli-Elkann quella che si è chiusa oggi nella Borsa di Milano. Il titolo Juventus infatti fa registrare un negativo del -1,61%. Questo in un contesto in cui Piazza Affari ha chiuso con un complessivo +0,82%.

A contribuire alla buona giornata globale (ed ecco qui la parte "dolce" della giornata per la famiglia proprietaria della Juve) le performance dei titoli Fiat Chrysler Automobiles (+9,01%) ed Exor (+6,44%).

Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, anche qui si constata un miglioramento del dato: ora si attesta sui 142 punti.