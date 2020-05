Il #FTSEMIB chiude a 17,034.54 punti a -2.11% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) May 19, 2020

Una giornata negativa per la Borsa: Piazza, a Piazza Affari, infatti, fa registrare un -2,11%, il dato peggiore in Europa. Leggero rialzo per il titolo Exor (+1,45%), mentre crolla il titolo Juventus (-6,52%). L'andamento della Borsa in questi mesi è stato influenzato senza dubbio dalla pandemia coronavirus, che ha bloccato quasi completamente l'economica del Paese.