Giornata fittissima per la Juventus per quanto riguarda il mercato. Tre ufficialità in totale: quella relativa allo scambio Arthur-Pjanic, quella del passaggio di Muratore all’Atalanta ed infine i rinnovi di Chiellini e Buffon fino al 2021. Se da questo punto di vista il bilancio può essere considerato estremamente positivo, non si può dire altrettanto delle quotazioni in borsa della Juventus. Giornata conclusa in netto territorio negativo: -2.98%, restando in perdita rispetto all’inizio dell’anno (-25,23%). Gli effetti degli affari condotti dalla dirigenza bianconera per registrare plusvalenze entro domani (30 giugno) si devono ancora far sentire.