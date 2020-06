Giornata con pochi sorrisi a Piazza Affari, con la Borsa italiana che ha chiuso con un -1,49% in linea con i listini dell'intera EuroZona. Inevitabilmente anche i titoli dei club italiani di calcio che hanno risentito della giornata negativa. Male la Juventus che con un -1,77% torna sotto quota 1 chiudendo a 0,998 euro/azione.



La Lazio è stata la più positiva, per modo di dire, con un -0,93% e un valore di 1,486 euro/azione. La Roma continua il periodo no con un -1,36% e un valore di 0,47 euro/azione.