Giornata difficile quest'oggi per la Borsa italiana, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo -0,21% e il titolo Juventus che chiude questo giovedì di metà giugno con un ribasso del -1,45%. Resta positiva, in ogni caso, la performance bianconera nell'ultimo mese del mercato azionario di Milano (+7,32%).



Lieve semaforo rosso anche per il titolo "di famiglia" Exor, che chiude in -0,12%.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, è tornato a impennarsi e ora stazione a quota 101 punti.