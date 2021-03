Giornata in ribasso per la Borsa italiana, con l'indice Ftse/Mib che fa registrare un -0,61%. Un trend negativo nel quale s'inserisce perfettamente il titolo Juventus, che chiude questo martedì in -1,27%.



In ribasso anche un altro titolo di famiglia come Stellantis: addirittura -3,34%. In tutto questo, il titolo Exor fa -1,76%. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale Formula 1, invece, in lieve rialzo il titolo Ferrari: +0,23%.



Per quanto riguarda infine lo spread Btp/Bund, si abbassa leggermente e adesso si attesta a quota 94 punti.