Questo giovedì di metà marzo si chiude in leggerissimo rialzo per il titolo Juventus, che fa registrare un +0,03% che contribuisce a mantenere su binari positivi la performance complessiva dell'ultimo anno: +22,48%.



Vola invece un altro titolo "di famiglia" come Stellantis: +2,98%.



Tutto questo s'inserisce all'interno di una giornata globalmente positiva per la Borsa italiana, con il +0,33% dell'indice Ftse/Mib.



Per quanto riguarda infine lo Spread Btp/Bund, continua il "segno verde": si attesta ancora su quota 95 punti.