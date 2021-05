La vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus avrà delle ripercussioni positive sulle quotazioni di Andrea Pirlo in chiave riconferma sulla panchina bianconera? Questo ancora non lo sappiamo, ma di sicuro ha avuto ripercussioni positive sulle percentuali in Borsa del titolo Juvenths, che chiude la giornata in rialzo del +0,34%.



Tutto questo in un contesto complessivamente positivo per l'indice Ftse Mib, che fa registrare un +0,88%.



Per quanto riguarda lo Spread Btp/Bund, poi, oggi scende addirittura di 5 punti e ora si attesta a quota 111.