Dopo la risalita di ieri, oggi torna in ribasso il titolo Juventus, che chiude questo primo giovedì di settembre inResta comunque in rialzo la performance dell'ultimo mese, in +3,34%, trainata anche dal boom positivo registrato in stretta concomitanza con la cessione di Cristiano Ronaldo venerdì scorso.Il tutto in un contesto nel quale il mercato azionario italiano ha vissuto una buona giornata, facendo registrare un complessivo +0,20%.Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, ottime notizie: il dato è sceso a quota 105 punti.