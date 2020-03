Inizia male la settimana della Juventus in Borsa. A mezzogiorno di oggi, lunedì 16 marzo 2020, il club bianconero concede quasi il 9% in Borsa. Per la precisione -8.72%, -55,35% rispetto alle performance di un mese fa, -58,09% rispetto a 6 mesi fa e ben -59,69% rispetto ad un anno fa.Male anche FCA che ha bloccato la produzione in Italia fino al 27 marzo. ​In Borsa l'indice Ftse Mib perde l'8% a 14665 punti, sui livelli di novembre 2012. Fca è tra i titoli peggiori in listino (-14,3%), Stm (-13,9%) e Amplifon (-17%). Il rialzo dello spread a 256,1 fa male ai titoli bancari: Unicredit (-11,26%), Ubi (-11,46%), Intesa (-9,14%) e Banco Bpm (-7,9%). Sotto pressione Atlantia (-8,9%) e Ferrari (-4,63%).ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI