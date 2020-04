1









Una giornata da dimenticare per la Borsa. Il titolo Juventus crolla decisamente, ha fatto registrare il segno negativo a -4.13%. Male anche il FTSE MIB, che chiude con un -4,78%. Continua quindi l'altalena del club bianconero in Borsa: ieri c'era stato un piccolo segnale positivo con la chiusura a 0,91% consolidando il valore acquisito all'apertura dei mercato in mattinata, oggi nuovamente un crollo. Non sono poi così troppo lontani i numeri neri del mese scorso, che ha spinto il titolo al di sotto dell'euro ad azione su cui stazionava da tempo.