La Juventus continua a vedere il suo titolo azionario in ribasso in questo martedì pre-Barcellona. Dopo la chiusura negativa di ieri, oggi si registra un -0,60%. In linea col trend negativo dell'ultimo mese (-11,11%) e dell'ultimo anno (-42,69%).

Chiusura positiva per il titolo Ferrari, altro importante asset sportivo della famiglia Agnelli/Elkann: +0,38%, a fronte del momento difficile in Formula 1. Crollo invece per il titolo proprio del gruppo Exor: -3,15%.

Per quanto riguarda infine lo spread Btp/Bund, resta abbastanza stazionario: sale oggi a 131 punti.