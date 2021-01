Altra giornata discreta per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che alla chiusura del mercato azionario fa registrare un +0,21%. Chiude tuttavia in ribasso il titolo Juventus: -0,89%. Si conferma e si allarga il trend negativo tracciato anche dalla giornata di ieri, ma non solo: la performance dell'ultimo mese dice -2,21%, quella degli ultimi 6 mesi -16,67%, quella dell'ultimo anno -35,91%.

Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, esso continua ad assottigliarsi: si attesta ora a quota 105 punti.