Continua il crollo della Juventus nel mercato azionario italiano. Dopo il crollo di ieri sia nella Borsa di Milano (-7,27%) che sul campo del Chelsea in Champions League (4-0 per i Blues) il titolo del club bianconero oggi chiude in. Sale a -25,70% il ribasso dell'ultimo anno.Il tutto peraltro in una giornata nella quale peraltro l'indice Ftse Mib fa registrare un complessivo +0,63%. Resta difficile invece la situazione dello Spread Btp Bund, che continua a salire e ora si attesta su quota 128 punti.