Inizio di settimana a dir poco positivo per la Juve in borsa. A Piazza Affari, infatti, il titolo Juventus ha registrato in chiusura un ottimo + 2,71%. Un risultato in linea con quelli ottenuto dalle altre borse europee. Cala lo spread, che scende del 9,57%. Chiusura positiva anche per Fiat Chrysler, che registra un progresso per +7,21%.



La Juventus ha recuperato, nell'ultimo mese, il 24,9%, un trend positivo dopo mesi bui: infatti, negli ultimi sei mesi il calo è stato del 26,47%, che viene ridimensionato guardando l'andamento dell'ultimo anno al -17,75%.