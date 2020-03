Altra giornata positiva per il titolo Juve in borsa. La giornata di oggi è stata chiusa con un +1,97%, in controtendenza rispetto a Roma e Lazio ma anche rispetto a FCA che ha avuto un brutto crollo chiudendo a -15,03%. Altra giornata col segno più quindi per il club bianconero, un segnale importante in un momento difficile e delicato come questo nel quale l'allarme Coronavirus sta bloccando gran parte dell'economia italiana. Il titolo Juve intanto contininua a salire, in attesa di rivedere la squadra in campo.