La nuova Juventus di Andrea Pirlo muove i primi passi. Sul fronte uscite, il club ha lasciato partite Blaise Matuidi, trasferitosi all’Inter-Miami di David Beckham, intanto il nuovo tecnico bianconero ha incontrato a Torino il direttore dell’area sportiva Fabio Paratici, per discutere sia dello staff che del mercato. Nel frattempo, la Juventus si comporta bene in Borsa. Nonostante Piazza Affari abbia chiuse in ribasso (-0,88%), il titolo bianconero chiude in territorio positivo a +1,72%.