Al termine di una settimana difficile sportivamente per la squadra del presidente Andrea Agnelli, il titolo Juventus in Borsa ieri ha chiuso con il segno verde: un venerdì da +0,60%, che fa volare a +7,50% la performance dell'ultimo mese.



Un risultato che si colloca all'interno di un andamento complessivamente positivo non solo del mercato azionario italiano (indice Ftse Mib ieri ha chiuso a +0,94%) ma di tutte le Borse europee.



Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, si abbassato addirittura di quasi 6 punti e si attesta su quota 93.