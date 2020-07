Chiusura di settimana negativa per la Borsa italiana, che ha chiuso con un calo del 1,85%. Negativa anche la giornata per il titolo Juventus, che chiude con un perdita di - 0,75%.





Più in generale, le performance della Juve in Borsa sono in crescita rispetto ad un mese fa (+10%), mentre è in calo negli ultimi sei mesi (-26,31%) e rispetto a un anno fa (-29.98%).





Tra le altre il calo maggiore oggi lo registrano Nexi (-6,11%) e Pirelli (-4,28%).