La Juventus conferma il trend positivo in Borsa di quest'ultimo periodo, legato anche alle tante voci di mercato che vorrebbero Neymar Jr, in partenza dal Paris Saint-Germain, come possibile obiettivo dei bianconeri. Il club bianconero, come racconta La Stampa, ha fatto registrare oggi un +1.09%, in controtendenza rispetto a quasi tutti gli indici delle Borse a livello mondiale. In attesa del gong sul mercato estivo del prossimo 2 settembre, dunque, la Juventus cresce in Borsa e ciò non può che dare giovamento ai conti bianconeri.