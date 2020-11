Una chiusura di metà settimana in ribasso per il titolo Juventus nel mercato azionario di Milano: alla chiusura oggi si registra un -1,29%. Il che non scalfisce però il trend positivo dell'ultimo mese, che recita +7,76%.

Giornata negativa pure per il titolo "di famiglia", Exor: -0,81%. E pure per il titolo "cugino" Ferrari: -0,25%.

Globalmente, invece, è un buon momento per la Borsa italiana: l'indice Ftse Mib chiude a +0,72% e lo spread Btp/Bund si attesta a quota 114 punti.