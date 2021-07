Gran giornata per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,73% in questo squillo iniziale di luglio. Un "semaforo verde" che coinvolge anche il titolo Juventus, in grado di reagire al calo della mattina con una ripresa pomeridiana che porta a chiudere in +0,49%. Una sterzata coincisa con la conferenza stampa di presentazione ufficiale della nuova squadra dirigenziale bianconera.

Il giovedì in rialzo del mercato azionario italiano si affianca a un ottimo andamento dello spread Btp/Bund, che si abbassa a quota 104 punti.