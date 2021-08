La riapertura del mercato azionario italiano dopo Ferragosto non è delle migliori per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che oggi fa registrare un complessivo -0,76%. Un trend nel quale però non s'inserisce il titolo Juventus, che al contrario chiude ine fa salire a +5,50% la propria performance dell'ultimo mese. Un segnale incoraggiante dal punto di vista della finanza, nella settimana che porterà all'inizio del campionato.Per quanto riguarda poi lo spread Btp/Bund, il dato si mantiene piuttosto stabile e ora stazione a quota 106 punti.