Chiusura negativa per la Juventus a Piazza Affari. Il titolo bianconero, infatti, cala del 2,55% ed il valore di un'azione si assesta quindi sugli 0,90 centesimi. La Borsa di Milano, in generale, ha chiuso con un leggero rialzo (0,28%), con il trend positivo che si è verificato in tutte le borse europee. ​Continua a calare lo spread tra BTP e Bund che allo stato attuale si attesta a 190 punti base, con il rendimento BTP a dieci anni a +1.48%.